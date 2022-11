Mazzocchi fa il bis: il difensore granata è stato convocato in Nazionale

La favola di Pasquale Mazzocchi continua: il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, lo ha di nuovo conovocato in azzurro. Il difensore della Salernitana concede il bis: dopo aver assaporato il gusto della prima volta festeggiando pure l'esordio in campo, in uno scampolo di partita contro l'Ungheria, adesso risponde alla convocazione del commissario tecnico, che ha stilato la lista dei 31 giocatori in partenza per il doppio impegno internazionale, subito dopo l'ultima gara di campionato del 2022.

Lo scenario

Dapprima Mazzocchi giocherà a Monza in trasferta con la Salernitana. Poi "l'Italia chiamò". La Nazionale si prepara agli ultimi due test del 2022, le amichevoli con Albania (16 novembre, ore 20.45 - Air Albania Stadium di Tirana), che sarà la numero 400 nella storia degli azzurri (finora 194 vittorie, 115 pareggi e 90 ko, 674/445 le reti), e Austria (20 novembre, ore 20.45 - Ernst Happel Stadion di Vienna). Poi a marzo il via alle qualificazioni per Uefa Euro 2024, in programma in Germania, a giugno l’appuntamento con la Final Four di Nations League che vedrà gli azzurri di scena nei Paesi Bassi e opposti a Croazia, Spagna e ai padroni di casa (sorteggio delle semifinali a gennaio). Con la maglia azzurra giocherà anche Lorenzo Pirola, atteso in Under 21. Il commissario tecnico Nicolato lo ha infatti convocato per la partita in programma sabato 19 novembre allo stadio 'Del Conero' di Ancona (calcio d'inizio alle 17.30 e diretta su Rai2) in un'amichevole di prestigio contro la Germania. I giocatori dovranno arrivare in ritiro domenica 13 novembre e Pirola lo farà subito dopo la partita Monza-Salernitana, nella quale ha concrete possibilià di giocare dal 1' al posto di Fazio.