La Salernitana è arrivata a Rivisondoli, parla Sousa: "Contento di allenare i granata"

Ci sono il villaggio granata e Re Mida Dia. Ci sono Sambia, Bronn, Bradaric e Mazzocchi che sui social pubblica l'emoticon della pila ormai carica, simbolo di ripartenza e resilienza, di una nuova stagione che comincia e che prenderà il via ufficialmente il 20 agosto allo stadio Olimpico contro la Roma. A bordo del proprio autobus sociale con nuova livrea, la Salernitana ha fatto capolino a Rivisondoli. In Abruzzo trascorrerà la prima parte del ritiro, prima di trasferirsi a Fiuggi.

Il Grand Hotel Europa di Rivisondoli, struttura collegata all'Hotel Victoria, ospitare la Salernitana. Presente anche il ds De Sanctis.

Lo scenario

Il villaggio granata con lo store e il percorso dedicato accoglie le famiglie che faranno visita alla Salernitana. Qui sarà possibile anche acquistare in esclusiva la prima divisa di gara ufficiale dei granata, ancora senza numerazione perché il calciomercato è appena entrato nel vivo e chissà se sarà possibile esultare guardando la maglia nimero 29 sulle spalle del bomber. Tirato a lucido dopo l'intervento di pulizia al menisco, il calciatore senegalese Dia si è già aggregato alla Salernitana. Ha fatto sfoggio del suo cappellino stile pescatore, ha salutato i tifosi, attende notizie da Fiorentina e Milan. La Salernitana è vincolata alla clausola di risoluzione unilaterale (25 milioni) fino al 20 luglio. Poi potrà ricalibrare il prezzo, che Iervolino considera vicino ai 40 milioni di euro.

Le parole del mister

C'è attesa anche per le dichiarazioni dell'allenatore Paulo Sousa, nel pomeriggio. L'allenatore granata è rimasto alla guida della Salernitana, in forza di un contratto che lo lega al club fino al 2025, stipendio di 1,1 milioni di euro. Aveva beneficiato di una pausa di riflessione, prima di diventare ufficialmente l'allenatore granata per il prossimo biennio, avrebbe dovuto pagare una penale di un milione di euro per liberarsi, c'era stata una chiacchierata con il presidente del Napoli, che poi ha scelto Garcia.

I giorni della riflessione

Dal momento dell'invio della proposta di contratto, Sousa ha beneficiato della famosa "finestra di riflessione" per decidere se accettare o meno la propo9sta della Salernitana. In quei giorni c'è stato anche l'incontro con De Laurentiis. Paulo da Viseu chiarisce: "Quando è arrivata la Salernitana, ho accetttao tutto l’accordo: c'era la base della permanenza in A e poi dopo venivano gli altri punti. La società poteva confermare un accordo biennale già sancito e poteva farlo anche prima della sfida all'Atalanta, prima della sfida all'Udinese. Abbiamo continuato a lavorare, in sintonia: il ritiro, l’idea di gioco e di squadra per fare una rosa competitiva. Avevo una finestra fino al 20 giugno in cui avrei potuto parlare con altre società e questo è successo: ho parlato con 3 club italiani, 2 francesi, il mio agente ha avuto offerte dall’Arabia Saudita, dal Qatar, dagli Emirati, però io ho voluto rimanere a Salerno perché credevo e credo nel progetto, nel presidente, in De Sanctis. Ho scelto di restare qui per quello di bello che ho passato negli ultimi mesi, con i calciatori, con il mio staff e con la città. Ho provato qualcosa che è difficile da ritrovare nelle mie esperienza passate. Ho scelto di restare qua, con voglia e felicità".

Il mercato e Dia

"Abbiamo perso due titolari, Vilhena e Piatek. Non avremo una squadra non pronto per l'inizio del campionato, perché noi manterremo un livello di preparazione atletica costante, per tutto l'anno. Man mano che arriveranno giocatori nuovi, dobbiamo vedere quando arriveranno e con quale stato di forma per capire se saranno pronti per il debutto. Nei ruoli di Vilhena e Piatek servirà un titolare al più presto. Ho scelto la Salernitana mesi fa e ora perché credo nel presidente che si è sforzato ancora una volta per trattenere giocatori importanti. Con Dia non ho ancora parlato, avremo l’occasione in questo ritiro. Lo farò con tutti. Dia è un giocatore che ha avuto un infortunio al ginocchio e un’operazione: occorre attenzione nel recupero e avolte ci può essere una infiammazione o squilibri muscolari e quindi bisogna fare un passo indietro. Abbiamo bisogno di un giocatore a posto al rientro, ma bisognerà andare step by step con lui. Dia può giocare in vari ruoli e interagisce bene con i compagni. Vogliamo che ci aiuti ancora e si ripeta. La squadra non è stata costruita con degli esterni, ho chiesto un esterno alto con caratteristiche diverse da Mazzocchi. Vorrei due tipi di esterni: il primo lineare e laltro capace di giocare fra le linee, più avanti. Mazzocchi può giocare alto, soprattutto quando la squadra occupa per molto tempo la metà campo avversaria. Proseguiremo sulla strada della difesa a tre ma speriamo che il mercato ci permetta di lavorare su determinate cose, provando a sviluppare anche la difesa a quattro”.

La luce delle idee e la forza dell'obiettivo

A centrocampo, ma non solo, vorrei migliorare la costruzione dal basso, sotto pressione. In mediana ci servono calciatori con forza e capacità di palleggiare e giocare di spalle. C’è bisogno però di tempo per migliorare. Vilhena aveva imparato a fare cose nuove: ha saputo fare la mezzala e anche giocare come sottopunta. L'obiettivo della Salernitana è restare in Serie A. Dobbiamo sapere con realismo quello che siamo e che obiettivo vogliamo raggiungere, seguendo una strada. I momenti difficili arriveranno, i tifosi devono esserci sempre".