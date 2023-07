La Salernitana è arrivata a Rivisondoli: c'è attesa per le prime parole di Paulo Sousa

Ci sono il villaggio granata e Re Mida Dia. Ci sono Sambia, Bronn, Bradaric e Mazzocchi che sui social pubblica l'emoticon della pila ormai carica, simbolo di ripartenza e resilienza, di una nuova stagione che comincia e che prenderà il via ufficialmente il 20 agosto allo stadio Olimpico contro la Roma. A bordo del proprio autobus sociale con nuova livrea, la Salernitana ha fatto capolino a Rivisondoli. In Abruzzo trascorrerà la prima parte del ritiro, prima di trasferirsi a Fiuggi.

Il Grand Hotel Europa di Rivisondoli, struttura collegata all'Hotel Victoria, ospitare la Salernitana. Presente anche il ds De Sanctis.

Lo scenario

Il villaggio granata con lo store e il percorso dedicato accoglie le famiglie che faranno visita alla Salernitana. Qui sarà possibile anche acquistare in esclusiva la prima divisa di gara ufficiale dei granata, ancora senza numerazione perché il calciomercato è appena entrato nel vivo e chissà se sarà possibile esultare guardando la maglia nimero 29 sulle spalle del bomber. Tirato a lucido dopo l'intervento di pulizia al menisco, il calciatore senegalese Dia si è già aggregato alla Salernitana. Ha fatto sfoggio del suo cappellino stile pescatore, ha salutato i tifosi, attende notizie da Fiorentina e Milan. La Salernitana è vincolata alla clausola di risoluzione unilaterale (25 milioni) fino al 20 luglio. Poi potrà ricalibrare il prezzo, che Iervolino considera vicino ai 40 milioni di euro.

Le parole del mister

C'è attesa anche per le dichiarazioni dell'allenatore Paulo Sousa, nel pomeriggio. L'allenatore granata è rimasto alla guida della Salernitana, in forza di un contratto che lo lega al club fino al 2025, stipendio di 1,1 milioni di euro. Aveva beneficiato di una pausa di riflessione, prima di diventare ufficialmente l'allenatore granata per il prossimo biennio, avrebbe dovuto pagare una penale di un milione di euro per liberarsi, c'era stata una chiacchierata con il presidente del Napoli, che poi ha scelto Garcia.