E' subito "Macte animo": Paulo Sousa saluta i tifosi granata sui social

Allenare e vincere ma anche comunicare, raccontare, creare sinergie, relazioni sociali, link. Nel calcio social, del quale tutti i club si nutrono per tenere riflettori accesi sul proprio mondo, Paulo Sousa, nuovo allenatore della Salernitana, non può esimersi dal breve ma intenso saluto rivolto al suo nuovo popolo di tifosi. L'allenatore portoghese parlerà ufficialmente per la prima volta sabato in conferenza stampa. Attraverso i propri profili social, però, ha voluto raccontare le prime sensazioni, a contatto con la Salernitana. Così i tifosi hanno prima commentato l'addio di Nicola, che ha scritto la propria lettera di commiato, e poi dato il benvenuto a Paulo.

Il post

"Sono felice di essere il nuovo allenatore della Salernitana e di tornare in un Paese dove mi sento a casa - ha scritto il nuovo tecnico granata - Con il duro lavoro, lo spirito di squadra e la spinta della città possiamo superare ogni sfida. Con il coraggio e il compromesso di tutti insieme alla passione dei nostri tifosi sono sicuro che vivremo delle gioie. Non vedo l'ora di giocare la prima partita e di essere con i tifosi per dimostrare di che pasta è fatta la Salernitana".