Stabilità emozionale, il muro come amico e "Bernardo" Kastanos: Sousa festeggia il compleanno in granata

"Non si tratta di conservare il passato, ma di realizzare le sue speranze". Sul profilo Instagram di Paulo Sousa campeggia questa frase che decora uno degli scorci del centro storico di Salerno. Lui è ritratto in compagnia di un bambino, spalle alla telecamera, faccia al futuro, agli impegni e alle responsabilità. Il 30 agosto, Paulo da Viseu è un pizzico più anziano: compie 53 anni, è nato nello stesso giorno del team manager Salvatore Avallone.

Il personaggio

Nella sua città natale, famosa anche per una importante scuola di pittura, Sousa era innamorato delle lezioni della maestra Rosa, al punto che avrebbe desiderato diventare insegnante. Invece si è tuffato nei tackle di centrocampo ma da giocatore ha anche alzato la testa, fiondato il pallone nella metà campo avversaria e mandato in porta i compagni. L'insegnamento, però, resta una delle sue passioni e non a caso vorrebbe in futuro inaugurare una casa editrice per ragazzi. Alle nuove generazioni ha più volte parlato, pure a Salerno: è accaduto al Liceo Severi di Salerno e tra poche ore pure al Premio Fabula di Bellizzi, il 31 agosto. All'uscita del centro sportivo Mary Rosy si raccomanda spesso, dà consigli ai piccoli tifosi: "Metti la crema solare", "Fai esercizi a ripetizione: calcia il pallone contro il muro e abituati a controllarne il rimbalzo". Lo faceva anche lui nel garage di casa. Il padre era un meccanico di moto e la madre faceva la sarta. Uomo colto e appassionato di narrativa, ama Pessoa, ha il debole per i libri di Antonio Tabucchi. Tra le sue poesie preferite, invece, spicca Tabaccheria. In conferenza stampa parla spesso di "stabilità emozionale", ha chiesto e ottenuto da Iervolino la riconferma pressoché in blocco di tutti i titolari della scorsa stagione. E' stato lui ad inventare per Kastanos il nomignolo "Bernardo Silva" e sempre lui ha ridato slancio, vigore, qualità alla carriera di Antonio Candreva, utilizzandolo a ridosso della punta e non più sulla fascia. Ha firmato un contratto biennale: 1,1 milioni a stagione, la possibilità di pagare una penale di 1 milione dopo il primo anno e lasciare. Sarebbe gratuita, invece, per la Salernitana, se in futuro decidesse di separarsi. Iervolino lo considera top player e gli ha chiesto di "fare il Sousa". Lo ha detto in un'intervista rilasciata a radio Lega Serie A. Cioè vuole che valorizzi i giovani ingaggiati, che aiuti la squadra e la società a consolidarsi con i nuovi innesti che devono crescere all'ombra delle certezze che ha riconfermato. Paulo Sousa ha chiesto tempo, pazienza, supporto. Ha fiondato il pallone nella metà campo dei tifosi: "I ragazzi hanno bisogno di voi". A Lecce taglierà il traguardo delle sue prime venti panchine con la Salernitana, coppa Italia compresa.