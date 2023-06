E' il giorno del gong: scade la clausola di risoluzione per Paulo Sousa, Salernitana in attesa

E' il giorno del gong: entro mezzanotte del 20 giugno, l'allenatore portoghese Paulo Sousa - da accordi contrattuali - ha facoltà di rispondere "no, grazie" all'opzione unilaterale di contratto biennale che la Salernitana ha esercitato. Il contratto prevedeva anche una finestra di riflessione di 10 giorni, che il direttore sportivo De Sanctis ha illustrato il 9 giugno in conferenza stampa.

Lo scenario

L'attesa è trascorsa tra brividi iniziali - Paulo Sousa ha incontrato il presidente del Napoli De Laurentiis che poi ha scelto e presentato Rudi Garcia come nuovo allenatore dei campioni d'Italia -, più di un pizzico di sorpresa, iniziale riflessione. Poi tutto ha lasciato spazio alla fiduciosa attesa, alla stima professionale, alla necessità di ripartire da una guida solida. Regna sovrano il silenzio assenso e la Salernitana sta programmando anche le amichevoli di concerto con il tecnico lusitano. Gli accordi negoziali e la finestra di riflessione gli permetterebbero di esercitare una clausola di risoluzione previo pagamento di una penale da un milione. Il 19 giugno, nel giorno del compleanno numero 104 della Salernitana, il patron Iervolino ha fatto gli auguri a tutta la comunità granata e poi ha scelto la strada della sobrietà, riguardo l'aspetto tecnico. La Salernitana, però, non sta vivendo uno scenario da toto allenatore, anzi ha sempre considerato Sousa il proprio mister fino al 2025 e potrebbe anche non ufficializzare la prosecuzione del rapporto, considerandola strategicamente naturale prosecuzione di un rapporto di lavoro che si era già incardinato e consolidato. Sousa è in costante contatto con De Sanctis, segue con attenzione tutte le vicende di mercato, tratteggia identikit dei giocatori funzionali alla propria idea di gioco, concorda il programma delle amichevoli. Vacanze finite, l'uomo di Viseu è già sull'uscio.