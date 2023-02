Iervolino esonera Nicola: Paulo Sousa nuovo allenatore granata

La Salernitana ha il nuovo allenatore, manca solo l'ufficialità: è il portoghese Paulo Sousa, scelto dal presidente Iervolino e dal ds De Sanctis per risollevare i granata dalla crisi. Fatal Verona: la sconfitta rimediata da Nicola nella città scaligera gli costa la panchina. Nessun ripensamento da parte di Iervolino.

Il contratto

Sousa allenerà la Salernitana dopo aver trovato l'accordo per un anno e mezzo di ingaggio. Porterà con sé 4 collaboratori. Mercoledì 15 febbraio dirigerà il primo allenamento. La Salernitana tornerà in campo il 19 febbraio contro la Lazio. L'anno scorso - scherzo del destino - Davide Nicola proprio il 19 febbraio guidò per la prima volta la Salernitana contro il Milan.