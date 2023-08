I supereroi, l'insegnante Rosa e i sogni da bambino: Paulo Sousa è protagonista al Premio Fabula

La maestra Rosa è stata una figura importante nella vita di Paulo, ragazzo di Viseu. Poi è diventato Paulo Sousa, campione della Juventus e del Borussia Dortmund, apprezzato centrocampista. Poi è diventato allenatore di fama internazionale. Da bambino, però, in Portogallo, era innamorato delle lezioni della sua insegnante, al punto che pure lui avrebbe voluto fare il maestro di scuola elementare.

Il Premio Fabula

La passione per l'insegnamento e la voglia di spiegare ai ragazzi, ai calciatori cosa sia "la estabilità emuziunal", come la chiama lui, masticando italiano e portoghese insieme, è una voglia irrefrenabile che scorre nelle sue vene. Paulo Sousa, ospite del Premio Fabula, si innesta nel tema dei supereroi e parla faccia a faccia con il giovane pubblico delle ambizioni, dei sogni, del coraggio di perseverare. Legge libri di Pessoa, ama la poesia Tabaccheria, gli piace stare a contatto con la gente e ripete sempre: "Voglio rendere questo popolo orgoglioso". Un giorno, passeggiando nel centro storico di Salerno, ha notato una frase su uno dei muri della città. Scritta in bello stile, a largo Abate Conforti, recita: "Non si tratta di guardare al passato ma di realizzare le sue speranze". E' diventata il suo mantra.