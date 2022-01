Mercato forza 10 e colpi possibili dagli svincolati: la Salernitana sogna Perotti

Alzi la mano chi ricorda dov'era la Salernitana un mese fa. 31 dicembre, circolava un audio su whatsapp, migliaia di inoltri: "La Salernitana è nostra. Festeggiate, festeggiate", diceva Danilo Iervolino. Imprenditore, non ancora patron: la firma davanti al notaio sarebbe arrivata dopo, 10 milioni, la Salernitana da ricostruire, rifondare, rivoluzionare. Eccola, la rivoluzione, affidata al direttore sportivo Sabatini, che è passato con il lanternino per prendere alcuni giocatori, ma anche con l'aratro, senza risparmiare zolle del campo. Un mese dopo, alzi la mano chi non sogna l'impresA, chi non la considera possibile o chi non abbia almeno il sentore che la Salernitana ci proverà, fino alla fine, adesso sì, attrezzata, scintilla di un ambiente rinnovato, ringiovanito, fiducioso.

Il sogno

E' un mercato forza 10: sono arrivati dieci nuovi giocatori e qualcuno (Simy, Gondo, Bogdan) è partito. Il sogno si chama Diego Perotti. "El Monito", il soprannome dell'ex calciatore della Roma, può essere tesserato anche oltre il gong delle compravendite. Il diesse Sabatini ha intavolato trattativa per un contratto di cinque mesi. Nel frattempo Colantuono ha già una squadra nuova a disposizione.

Gli arrivi

La Salernitana ha ingaggiato Sepe, portiere, in difesa si è affidata al terzino destro Mazzocchi, al colosso Fazio più Dragusin ma ha corteggiato anche Izzo. A centrocampo sono arrivati Ederson, Bohinen e Radovanovic, quest'ultimo pupillo di Colantuono che lo ha espressamente richiesto. Novità sulla trequarti con Verdi, più gli attaccanti Mousset e Mikael.