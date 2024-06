Petrachi aspetta offerte per Coulibaly: il mediano granata sarà ceduto

Il cartellino di Lassana Coulibaly è in vendita: la Salernitana lo valuta tra i 3 ed i 4 milioni e dalla sua cessione vuole ricavare il tesoretto utile per ripianare le perdite, com'è accaduto con Tchaouna e Dia passati alla Lazio. Il Monza lo ha sondato in tempi non sospetti e adesso attende il momento opportuno. L'occasione sarà creata da una cessione che a propria volta i brianzoli dovranno portare a termine: il loro ex allenatore Palladino, passato alla Fiorentina, ha chiesto come rinforzo non solo Colpani ma anche Bondo, altro mediano muscolare come Coulibaly. Dalla sua cessione, il Monza ricaverebbe non meno di 7 milioni, un gruzzolo che poi vuole investire sul mercato.

Lo scenario

Coulibaly, dunque, attende di accasarsi altrove. Il suo contratto non è sostenibile in Serie B: gudagna 1 milione, l'ingaggio non è modificabile nella categoria inferiore. Inoltre ha già manifestato intenzione di cambiare aria, dopo una stagione lunga e logorante, che lo ha molto condizionato. Il suo vincolo con il club granata dura fino al 2026, ma Petrachi sta negoziando la sua cessione e aspetta pure l'occasione giusta per sistemare Bradaric, che piace all'Udinese. In compenso gli viene proposto Tripaldelli, terzino sinistro classe '99 in forza alla Spal. E' un mancino, magari non partirebbe tra i titolari inamovibili, ma la Salernitana ha comunque bisogno sulla fascia di un giocatore di piede sinistro che possa colmare la lacuna strutturale dell'assenza di un'alternativa di ruolo al giocatore più esperto. Il club granata è anche orientato a richiedere alla Fiorentina il prestito di Pierozzi, stavolta con diritto di riscatto. Per ottenerlo, però, bisogna vincere la concorrenza del Pisa.