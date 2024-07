La Salernitana che verrà, Milan annuncia il mister: "Sarà Martusciello"

Le nuove direttive del club sul budget, i dubbi di Sottil, il riposizionamento sulla casella dell'allenatore, l'incontro in sede con Martusciello: i primi quindici giorni di Petrachi in granata sono già una maratona, un'epopea. Allo stadio Arechi, chiesto dalla Salernitana al Comune per sei mesi di allenamenti, è stato presentato il nuovo direttore sportivo del cavalluccio marino. Lo ha affiancato l'amministratore delegato Maurizio Milan, reduce a propria volta dalla trattativa - poi arenatasi con Brera Holdings interessata a rilevare il pacchetto azionario del club. C'è in collegamento anche il patron della Salernitana, Danilo Iervolino. Prima di Petrachi, però, l'ad Milan fa l'annuncio: "Martusciello è il nostro allenatore".

Lo scenario

Milan non se lo lascia neppure chiedere. "E' arrivato il momento di fare un po' di chiarezza. Tengo a precisarlo e lo devo alle oltre dieci persone che lavorano con me, si vedono poco e danno la fruizione del club in tutte le sue sfaccettature. Rispetto a ritardi, manchevolezze e momenti in cui società e presidente sono venuti meno, parto con alcuni dati. Il ritiro innanzitutto. Avevo prenotato la struttura Aqua Montis mesi fa. Dal 7 luglio, perché non sapevo ancora chi fosse il nuovo mister verrà poco e sarà qui con noi (si riferisce a Martusciello). Faremo amichevoli, poi Petrachi darà il timing, faremo le amichevoli e il memorial Iervolino. Ho letto che la squadra non ha lo staff medico. La società ha staff medico con otto persone e una va via. Il centro diagnostico c'è e ci saranno visite mediche. Non siamo in ritardo per la parte tecnico-sportiva. Abbiamo guardato la rosa con attenzione e abbiamo scelto il tecnico. C'è stata una visione con Andrea Sottil che in corso d'opera è stata un po' distonica rispetto a quella che abbiamo messo in piedi. Abbiamo deciso di separarci e poi abbiamo lasciato a Petrachi il compito di scegliere Martusciello".

I programmi

"Ho letto di ridimensionamento del club. Iervolino ha investito 98 milioni e il parco giocatori nelle mani di Petrachi è importante. Sono stupito da parole forti. Non abbiamo ridimensionato nulla, ma semplicemente siamo in Serie B e c'è dimensionamento rispetto alla categoria. Vorrei sottilineare la parola rispetto. Tutti ne abbiamo avuto nei confronti della città. E' una parola forte da mettere sul tavolo. Non credo che debba essere utilizzata rispetto ai tre anni di gestioni del club, alle istituzioni abbiamo chiesto un rapporto sano e strutturale e alle ore 18.30 di oggi 3 luglio sarò a Palazzo di Città per interlocuzioni con il sindaco Napoli. Ridimensionamento e rispetto, dunque, sono parole fuori luogo. Abbiamo chiesto anche al presidente di avere la sua presenza alla conferenza. Ho letto cose pesanti su fughe del presidente. Il rapporto con la Lazio? Non vedo le dietrologie. Non nascondo che a Fabiani mi lega un rapporto di stima e che ci sono stati dialoghi in questi tre anni.

Se alla Lazio dovesse esserci qualcosa che mi piace, Petrachi da questo punto di vista è una persona libera. Quindi vado e me lo prendo.