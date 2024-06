Petrachi nuovo diesse e Sottil allenatore: la Salernitana riparte da loro in Serie B

Fare bene e subito. La sveglia l'avevano già suonata giovedì sera gli ultras della Salernitana, srotolando uno striscione eloquente davanti alla tribuna dello stadio Arechi. Poi il pallino, anzi il pallone è finito tra i piedi del club granata, che ha definito i dettagli per l'ingaggio di Petrachi (accordo biennale). L'ufficialità è arrivata alle ore 19.36. La Salernitana ha anche congedato Walter Sabatini e il suo collaboratore Pietro Bergamini, augurando loro le migliori fortune professionali.

Lo scenario

Nel frattempo Petrachi si è messo subito all'opera per l'individuazione dell'allenatore. Sottil dovrebbe firmare due anni con opzione in caso di promozione in Serie A. In carriera, il migliore score in Serie B risale alla stagione 2021-2022: sesto posto sulla panchina dell'Ascoli. Il risultato positivo attirò l'interesse della famiglia Pozzo. Il patron dell'Udinese lo ha riconfermato dopo il dodicesimo posto dell'annata 2022-'23, ma poi l'ha esonerato nell'ultimo campionato, dopo aver atteso 9 giornate (6 punti totalizzati). Sottil ha condiviso con Petrachi una breve esperienza da calciatore al Torino trent’anni fa.