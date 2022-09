Salernitana, ghiaccio e preghiere: contusione alla tibia per un attaccante

Uno scontro fortuito di gioco, in allenamento, un lieve gonfiore alla tibia. Ai sospiri della Salernitana e di Piatek hanno fatto seguito le rassicurazioni dello staff medico: l'attaccante polacco ha subito fatto impacchi di ghiaccio e non rischia il posto, domenica sera allo Juventus Stadium. In realtà non lo ha ancora conquistato - fin qui ha giocato sempre Bonazzoli da titolare segnando un gol, quello del provvisorio 2-0 contro la Sampdoria - ma tira aria di sorpasso e Piatek a Torino vuole esserci.

Lo scenario

L'allenatore Davide Nicola ha intenzione di schierarlo in coppia con Boulaye Dia, che è il cannoniere della Salernitana (tre gol nelle ultime tre partite). C'è sana concorrenza di reparto, Piatek ha già fatto gol alla Juventus quando indossava la maglia del Milan, è stato protagonista di un ottimo impatto sul match quando è subentrato in occasione di Salernitana-Empoli e adesso ha bisogno di gol, fiducia, minutaggio. Più segnerà e più si farà apprezzare dal Commissario tecnico della Nazionale polacca. Lui e Milik, attaccante della Juventus, ambiscono alla partecipazione al Mondiale che si giocherà in Qatar e tra pochi giorni (il 22 settembre in Nations League contro i Paesi Bassi, poi in trasferta a Cariff contro il Galles) la Polonia scenderà di nuovo in campo. Prima, però, ci sarà Juventus-Salernitana e Piatek non ha alcuna intenzione di mollare la presa.