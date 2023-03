Il giudice sportivo presenta il conto: entra in diffida un attaccante della Salernitana

"I gol arriveranno". L'ottimismo è il sale della vita e Piatek, attaccante della Salernitana, non lo ha mai perso. Ammette che il digiuno in zona gol gli pesi parecchio ma si consola con la stima che i compagni e l'allenatore ripongono in lui. Sousa lo ha apprezzato anche dopo la partita contro la Sampdoria: "Ha fatto benissimo".

Il giudice sportivo

Adesso Piatek dovrà fare attenzione alle grinfie del giudice sportivo che gli ha presentato il conto: è entrato in diffida. Paulo Sousa non ne terrà conto ed è pronto a schierarlo in formazione base anche lunedì 13 marzo a San Siro contro il Milan, utilizzando Candreva e Kastanos sottopunta oppure Candreva e Dia, in quest'ultimo caso chiedendo a Kastanos di agire da interno di centrocampo insieme a Lassana Coulibaly (staffetta con Crnigoj). La prossima ammonizione obbligherà, però, l'attaccante polacco a fermarsi per squalifica. Sotto diffida anche Bradaric e Vilhena.