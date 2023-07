Basta Candreva: la Salernitana supera il Picerno in amichevole

Basta Candreva per vincere e basta Allocca per parare. La Salernitana batte di misura (1-0) il Picerno nella seconda amichevole estiva e Paulo Sousa resta irremovibile sulle proprie posizioni: in campo non c'è spazio per Sepe e Bonazzoli. Vanno entrambi in distinta, ma il portiere resta in panchina nonostante alzi bandiera bianca pure Fiorillo e Bonazzoli gli fa compagnia nonostante la Salernitana cerchi sul mercato un attaccante e attenda il recupero di Boulaye Dia.

Mast'Antonio in gol

La partita, giocata davanti a 1300 spettatori, la sblocca e la decide Candreva alla ripresa. Basta Tonino, che irrompe di testa su cross di Sambia. Potrebbe arrotondare Botheim ma colpisce il palo. Alla partita hanno assistito da spettatori interessati sia Lassana Coulibaly, sia Pasquale Mazzocchi. Erano abili e arruolabili, ma Sousa ha voluto escluderli dalla partita facendo pagare pegno per un turno, dopo il litigio (poi superato con una stretta di mano a favore di social) che c'era stato in allenamento.