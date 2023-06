La proposta per Piroe e le formule di mercato: la Salernitana cerca nuovi gol

Uomini e gol, offerte e rilanci. La Salernitana da settimane è sulle tracce di Joel Piroe, attaccante dello Swansea, 24 anni, 19 gol quest'anno in Championship e 22 la scorsa stagione. Chi segna a tutte le latitudini, difficilmente "perde il vizio" in Serie A e quindi il club granata lo ha inserito nella propria agenda.

L'offerta

Sono stati già mossi passi ufficiali: diesse De Sanctis vorrebbe ingaggiare l'olandese dello Swansea con la formula del prestito con diritto di riscatto. Lo Swansea rilancia proponendo obbligo di riscatto che potrebbe essere anche fissato in base al numero di gol realizzati. Per caratteristiche tecniche, Piroe si concilia bene con Dia, che resta la pepita d'oro della Salernitana e il migliore "rinforzo fatto in casa", se non arrivassero offerte pari o superiori ai 25 milioni di euro. A fronte di questo corrispettivo, infatti, il club granata dovrebbe risolvere il contratto con Dia, dando seguito alla clausola che ha accettato quando lo ha ingaggiato dal Villarreal. La clausola era subordinata alla realizzazione di almeno 15 gol. Dia ne ha infilati 16 e il riscatto per 12 milioni di euro dagli spagnoli ha anche incardinato la clausola nel nuovo accordo.

Gli altri profili

Resta vivo l'interesse per l'ucraino Dovbyk - una dozzina di euro per portarlo a casa - e per Maupay, che è assistito dall'agente Pastorello.