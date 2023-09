Pirola bandiera azzurra: il difensore della Salernitana sarà capitano dell'Under 21

Il ct Nunziata, allenatore della Nazionale Under 21, ha scelto il suo "capitan futuro": sarà Lorenzo Pirola, difensore della Salernitana. Una gioia enorme per il club granata, una soddisfazione immensa per lo stopper scuola Inter.

L'investimento

La scorsa estate, la Salernitana ha fortemente voluto il riscatto del suo cartellino e il presidente Danilo Iervolino lo ha messo in cima agli investimenti del club, insieme a Dia. L'operazione è costata 5 milioni di euro ma Pirola, che Sousa apprezza e considera uno stopper vecchio stampo, è diventato titolare inamovibile della Salernitana. Pirola ha appena compiuto 21 anni: è nato il 20 febbraio 2002