Mercato granata: la Salernitana ha ceduto il difensore Pirola

Lorenzo Pirola non si è allenato a Rivosondoli. E' accaduto a scopo precauzionale, non c'entrano infortuni ma il mercato: è stato ceduto, giocherà in Grecia. Lo stopper è stato ingaggiato dall'Olympiakos. Nessuna operazione in prestito. La Salernitana ha bisogno di benzina nel serbatoio per finanziare il proprio mercato in entrata.

Lo scenario

Il direttore sportivo Petrachi, quindi, ha ceduto il giocatore classe 2002 a titolo definitivo. Il cartellino è costato 4 milioni di euro. Con i soldi ricavati, la Salernitana deve adesso fiondarsi su uno, due profili di difensore centrale. In attesa di comprendere se ci saranno ulteriori movimenti di mercato intorno a Lovato, che al momento resta uno dei riferimenti della difesa granata (piace anche a Martusciello), Petrachi può iniziare il proprio forcing su Riccio della Juventus (era al Modena) e su Moretti della Triestina.