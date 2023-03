Difesa di ferro nello stadio bunker: la Salernitana a caccia dei tre punti con Pirola nel motore

Pirola c'è e Paulo Sousa tira un sospiro di sollievo: il giovane difensore scuola Inter è una delle colonne portanti della difesa granata. Ormai i tifosi la recitano a memoria: il pacchetto arretrato della Bersagliera comincia con gatto Ochoa e prosegue con il muro composto da Daniliuc, Gyomber e Pirola. Quest'ultimo si è ristabilito dal lieve affaticamento muscolare occorso durante Milan-Salernitana. Si è allenato, giocherà.

Lo scenario

Il via libera è arrivato dopo l'ultimo allenamento effettuato al centro sportivo Mary Rosy. Pirola era stato gestito martedì alla ripresa della preparazione ma poi ha effettuato esercizi per testarsi e non ha più avvertito torpore alla coscia. A differenza di Crnigoj, si è trattato di un affaticamento così lieve da non richiedere accertamenti supplementari. Dunque Pirola sarà in linea con Gyomber e Daniliuc per blindare la porta di Ochoa.

L'obiettivo

Occorre vincere contro il Bologna per svoltare definitivamente verso la salvezza. La Salernitana fin qui ha ottenuto la vittoria casalinga per due gare di fila solo in una circostanza. E' accaduto il 9 e il 22 ottobre contro il Verona e contro lo Spezia, gol decisivi di Dia e di Mazzocchi nelle due partite che adesso valgono platino in chiave salvezza. Ci sono altri traguardi di tappa da raggiungere, insieme al bis casalingo. Se infatti la Salernitana battesse il Bologna, potrebbe superare la quota punti (8 contro 7) conquistata da Nicola nelle sue migliori strisce positive, cioè ad inizio campionato dalla seconda giornata per cinque gare di fila e poi tra ottobre e novembre, quando in tre gare vinse contro lo Spezia, superò la Lazio a domicilio e pareggiò in casa contro la Cremonese.