Salernitana, porte girevoli: Sepe in bilico, il diesse Petrachi pensa a Thiam

Prima Tchaouna, poi Dia e nelle ultime ore, forse, anche Luigi Sepe. La Lazio sta ricomponendo la batteria dei portieri da presentare al nuovo allenatore Baroni e valuta la possibilità di ingaggiare a titolo definitivo anche Sepe. Lo aveva prelevato in prestito dalla Salernitana; ora l'estremo difensore ritorna in granata con il suo stipendio di 1,1 milioni netti a stagione, che rappresenta un'altra zavorra con la quale il direttore sportivo Petrachi dovrà confrontarsi. Se restasse in granata, l'ipotesi più probabile sarebbe prospettargli un allungamento del contratto e la spalmatura dei compensi. In ogni caso e nella migliore delle ipotesi, guadagnerebbe non meno di 500-600mila euro a campionato. Un eventuale approdo alla Lazio, stavolta solo a titolo definitivo perché c'è già stato un prestito, potrebbe portare sollievo anche alle casse granata.

Lo scenario

Non è un'operazione di mercato impossibile, anzi c'è già molto fermento intorno ai portieri della Salernitana, che nel frattempo ha in rosa anche Fiorillo a cifre decisamente più basse di Sepe. Il fermento è confermato dal primo affondo di Petrachi proprio riguarda la casella dell'estremo difensore. Il direttore sportivo granata, nelle ultime ore, ha mostrato interesse per Demba Thiam, estremo difensore senegalese, alto 202 centimetri, con la fama di para-rigori. Lo scorso campionato, ha blindato la porta della Juve Stabia con la quale ha vinto il campionato di Serie C. A gennaio, è anche balzato in cima alla classifica di rendimento di tutti i campionati europei: era il meno battuto. E' diventato cittadino italiano dopo aver sposato Gabriella, ragazza originaria di Mariglianella. Ha dovuto in passato anche difendersi da beceri insulti razzisti. In una partita contro il Foggia reagì replicando agli haters ma dovette anche subire una giornata di squalifica. E' un portiere dal rendimento alto, che copre la porta, giganteggia nelle uscite. La sua avventura con la Juve Stabia è giunta ai titoli di coda e lo certifica il post con il quale si è congedato a fine campionato dall'ambiente delle "vespe": "Resteremo amici per la vita", ha scritto. E' ritornato per fine prestito alla Spal, ma non ha alcuna intenzione di restare a giocare in Serie C. Occorrono poco più di 500mila euro per pagare il costo del suo cartellino e portarlo in granata.