Parola di numero 10, Vilhena si presenta: "Orgoglioso della Salernitana"

"Sono felice di essere qui e di poter far parte di questo club. La società mi ha dato fiducia e per me è arrivato il momento di dimostrare che lavorerò tanto per società e compagni". Dopo l'ufficialità, Tonny Vilhena si è presentato ai canali ufficiali della Salernitana, descrivendo in prima persona le proprie caratteristiche e ambizioni. "So difendere e attaccare, fare gol e assist, e sono forte nei duelli - ha aggiunto l'olandese - Mi è stato proposto il numero 10, sarò orgoglioso di indossare questa maglia. Sarà una grande stagione".