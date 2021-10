L'urlo dell'Arechi: la Salernitana incassa 1,2 milioni di euro

Nelle prime 4 gare casalinghe, dal match contro la Roma a quello contro il Genoa, 45mila persone hanno affollato gli spalti dell'impianto di via Allende. Nella speciale classifica delle presenze allo stadio, la Salernitana è ottava in Serie A

L'urlo dello stadio Arechi e il cassiere che si stropiccia gli occhi: nelle prime 4 gare casalinghe, dal match contro la Roma a quello contro il Genoa, 45mila persone hanno affollato gli spalti dell'impianto di via Allende.

I dettagli

Nella speciale classifica delle presenze allo stadio, la Salernitana è ottava in Serie A. Per il debutto casalingo contro la Roma, il 29 agosto, 13mila tifosi hanno sostenuto la squadra di Castori; 10.881 contro l'Atalanta, 9561 per la gara con il Verona, 10.077 contro il Genoa. La Salernitana è ottava nel ranking di A per media presenze sugli spalti: davanti c'è l'Inter 99.197, poi il Milan, 94.555. Meno spettatori della Roma, 117. 800, ma con 3 gare interne anziché 4. I tifosi, però, protestano: 44 curve d'Italia - comprese la Curva Sud Siberiano di Salerno e in provincia la Curva Sud Catello Mari di Cava de' Tirreni e la Curva Nord Salvatore Francavilla di Pagani - hanno firmato un documento congiunto. Alcuni stralci: "Invochiamo al più presto la riapertura degli stadi al 100% e senza restrizioni. Vogliamo riappropriarci dei nostri settori con la passione e la ritualità del tifo organizzato che da sempre accompagnano il calcio italiano".