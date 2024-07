Il giorno della prima amichevole: è una Salernitana ancora sperimentale

Esuberi, sospiri, spine, giovani ma anche le prime annotazioni tattiche: la Salernitana che affronta i dillettanti della Delfino Curi Pescara, nel ritiro di Rivisondoli, è ancora una formazione sperimentale. Il ds Petrachi, rientrato in Abruzzo per star vicino alla squadra e per proseguire anche alcuni colloqui vis a vis, ha scelto, però, Martusciello perché possa allenare giocatori motivati, anche under e di gamba. Lo ha scelto soprattutto perché possa offrire un calcio codificato.

Il modulo

Dunque a Rivisondoli ci sarà pure una squadra sperimentale, ma le prime prove tattiche rispecchiano quello che sarà il canovaccio delle partite che contano. A meno di un mese dal debutto in gare ufficiali, in programma il 12 agosto allo stadio Arechi in coppa Italia contro lo Spezia, l'allenatore granata fa subito prove di 4-2-3-1. Al momento, Petrachi ha potuto ingaggiare giocatori con busta paga leggera e che non impatti sul monte ingaggi. Ha preso Gentile, terzino destro, Njoh, il suo omologo a sinistra, e poi la verve e la tecnica di Tongya. Insomma ha riempito i ruoli che sono funzionali alle idee tattiche di Martusciello, per consentirgli di giocare in ampiezza. Il resto e tanto altro - i gol dei bomber, il regista, gli stopper - potranno arrivare quando il direttore sportivo riuscirà a sbloccare il mercato delle cessioni. Bradaric, Lassana Coulibaly, Dia, Pirola, Bonazzoli, Daniliuc, Simy e Mikael sono i giocatori sul taccuino delle uscite: hanno uno stipendio pesantissimo ma la Salernitana vuole anche monetizzare dalla cessione dei loro cartellini. Restano in stand by Lovato e Maggiore. Bronn e Valencia, rivalutati da Martusciello, potrebbero alla fine rimanere. Messo tutto nel frullatore dei sospiri e delle idee, la Salernitana scende in campo.