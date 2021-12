Djuric in quarantena fiduciaria: salterà Fiorentina-Salernitana

Sono ripresi questo pomeriggio presso il C.S. “Mary Rosy” gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di Stefano Colantuono hanno svolto un lavoro in palestra con esercizi per la mobilità articolare seguiti da un lavoro tattico sul campo.Capezzi, M. Coulibaly, Gondo, Ruggeri e Zortea hanno svolto un lavoro atletico specifico. Strandberg si è sottoposto a seduta fisioterapica. Milan Djuric sta osservando un periodo di quarantena fiduciaria preventiva in quanto diretto contatto di un positivo non facente parte del gruppo squadra: lui, comunque, non è positivo. La seduta di rifinitura in vista della gara di sabato a Firenze è fissata per domani alle ore 10:00