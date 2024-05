Futuro granata: alcuni fondi accedono alla due diligence per le quote azionarie della Salernitana

Brera Holding e un altro fondo estero che resta al momento sotto traccia hanno avviato la due diligence con la Salernitana. "Vanno a vedere" conti e atti amministrativi finalizzati a conoscere lo stato di salute del club. Due diligence non signiica vendita certa della Salernitana. Significa piuttosto fare un passettino in avanti nelle interlocuzioni tra acquirente e persone disponibili ad un'apertura del patrimonio, in presenza di un'offerta che assicuri non solo stabilità al club adesso ma pure un piano sportivo di medio-lungo periodo. Fitra che il piano sia stato allegato dall'altro fondo straniero e non è escluso, se le inetrlocuzioni andranno a buon fine, che lo stesso Iervolino decida di investirvi. Dunque c'è anche l'ipotesi dell'affiancamento e non vendita totale, non disimpegno.

Lo scenario

Nel frattempo i documenti granata sono a disposizione dei tecnici dei fondi che si sono interessati al club. Breda Holding ha già fatto investimenti nello sport italiano, in paricolare nella pallavolo femminile, acquisendo il 51% delle quote azione azionarie della Uyba di Bustol Arsizio. Nel board c'è anche l'imprenditore Ferragamo. La Brera Holding, che è quotata al Nasdaq, ha sede a Dublino ma quartier generale a Milano. Ha già mostrato interesse per il Brescia e per il Lecco. Il suo core business è ricercare multiproprietà nello sport professionistico e nella sua dichiarazione d'intenti, alcune settimane fa, ha già spiegato di voler investire in un club di Serie B. Dunque si è messa alla ricerca. Nel calcio è entrata in altri paesi: Mongolia, Mozambico e Macedonia. Ha anche una piccola partecipazione nel Manchester United.