Salernitana-Torino, prove di formazione: Nicola sceglie tre difensori centrali

Difesa a tre per blindare la retroguardia più battuta d'Italia: sabato sera contro il Torino, nell'ultima chiamata salvezza allo stadio Arechi, l'allenatore della Salernitana, Davide Nicola, farà indietreggiare Radovanovic, riportandolo ad un ruolo già interpretato ai tempi del Genoa. Il giocatore serbo si piazzerà tra Gyomber e Fazio.

Le altre scelte

In questa direzione proseguono, infatti, le scelte tattiche settimanali. Sulle fasce, spazio a Ruggeri e Mazzocchi; in mezzo al campo, Ederson è certo di una maglia, poi Nicola attende il ritorno in città dei giocatori impegnati con le Nazionali per scegliere l'altro protagonista della mediana. A tal proposito, Kastanos ha saltato l'impegno internazionale con Cipro a causa dell'influenza: valutazioni in corso. Lassana Coulibaly, invece, dovrà ritornare dalla trasferta in Tunisi, affrontata con il Mali (era in panchina). Al momento, in rampa di lancio c'è Obi, uno degli ex di turno insieme a Verdi, Bonazzoli, l'allenatore Davide Nicola. I primi due saranno della partita: il trequartista giocherà alle spalle di Bonazzoli e di Djuric. Davide Nicola, invece, cerca lo sgambetto dell'ex: sperava nella riconferma di Cairo ma il Torino scelse Juric.