La Salernitana ha consegnato la lista over alla Lega: c'è un'esclusione

I numeri, le date dicono più di mille parole. 31 gennaio 2022: Ivan Radovanovic, classe 1988, è un nuovo giocatore della Salernitana. 31 gennaio 2023: Ivan Radovanovic, vice capitano della Salernitana (o comunque uno dei capitani, perché la fascia ha cambiato molte volte padrone, dopo l'addio di Franck Ribéry al calcio), non trova l'accordo per il trasferimento al Cagliari. E' l'ultimo giorno di mercato, è l'ora del gong e il jolly serbo non accetta il trasferimento sull'isola con un contratto di sei mesi. Lo aveva annunciato e lo aveva ribadito alla società granata: "Voglio restare a Salerno, difficilmente lascio le cose a metà. Difenderò a Salerno la salvezza che abbiamo conquistato la scorsa stagione".

La valutazione e l'esclusione

La Salernitana ha riflettuto: terminato il calciomercato - può attingere però ancora dagli svincolati - ha osservato le condizioni fisiche di Fazio. Ha una lesione al polpaccio dalla quale sta guarendo ma ha ancora un anno e mezzo di contratto. Ha osservato poi i pesi ed i contrappesi di Radovanovic: ha sei mesi di contratto, non gli verrà rinnovato, a fine stagione sarà libero di accasarsi altrove e al momento la Salernitana si ritrova con molti difensori in rosa, che ritiene più performanti. Al netto di Fazio, ci sonio Troost-Ekong e Bronn che hanno formato la coppia centrale a Lecce, ci sono i giovani Pirola, Daniliuc e Lovato, Gyomber sta rientrando dall'infortunio. Sei uomini per due posti nel pacchetto centrale, al netto di Fazio che dovrà guarire. La somma fa il totale e ha determinato la scelta: Radovanovic fuori dalla lista over consegnata alla Lega Serie A entro l'1 febbraio a mezzanotte. La Salernitana ha un posto vuoto in lista, dopo il niet della Federcalcio al tesseramento di Verdi in seguito al blocco dell'istanza, poi confermato. Il club granata può decidere di occupare questa casella vuota con uno svincolato oppure può soprassedere.