Il mercato internazionale giovani in prova: con la Salernitana si allenano altri due lituani

Finestra spalancata sul futuro, investimenti internazionali in ottica Primavera ma non solo. Ecco la strategia della Salernitana che, attraverso il proprio scouting, è riuscita ad accendere i riflettori su alcuni giovani lituani che sono al momento aggregati alla prima squadra.

I profili

Insieme a Eduardas Jurjonas, difensore centrale già tesserato, si allenano al centro sportivo Mary Rosy l’attaccante Martin Perveinis, 2004, e il portiere Klaidas Laukzemis, 2005. Sono investimenti per il futuro, i 2005 in particolare torneranno particolarmente utili. Il portiere è osservato speciale. Nei giorni scorsi, il direttore sportivo De Sanctis, che è stato portiere tra le altre, di Pescara, Juventus, Udinese, Napoli, Galatasaray in carriera, ha seguito il ragazzo durante il provino.