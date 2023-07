Occhi su Rivas: alla Salernitana piace l'esterno della Reggina

Dribbla, sfreccia, segna: Rigoberto Rivas, honduregno (tra pochi giorni riceverà anche il passaporto italiano ma in ogni caso non occuperebbe posti da extracomunitario perché già lavoratore in Italia) in forza alla Reggina, è uno dei profili seguiti dal direttore sportivo della Salernitana. De Sanctis cerca esterni per Paulo Sousa: a destra ha individuato Verde dello Spezia ed a sinistra potrebbe essere piazzato il colpo Rivas. Entrambi giocherebbero a piede invertito nel modulo granata, che oscilla dal 3-4-2-1 al 3-4-3.

La giustizia sportiva

Il futuro di Rivas è segnato: la Reggina dopo 4 anni lo lascerà andare. Potrebbe però addirittura liberarsi a parametro zero, previo svincolo di ufficio. La Reggina, infatti, è stata al momento esclusa dal campionato di Serie B, ha fatto ricorso e il Collegio di Garanzia del Coni ha fissato il 17 luglio l'udienza per la discussione di merito. Entro il 20 saranno pubblicate le motivazioni. La Reggina è fiduciosa: ritiene che la decisione possa essere ribaltata e ha avviato il toto allenatore. Uno tra Stellone, Dionigi e Breda può sostituire Pippo Inzaghi che è stato fondamentale nel processo di crescita di Rivas. Adesso tre club di Serie A attendono al varco: la Salernitana aveva sondato già lo scorso gennaio ed è molto interessata, poi ci sono il Lecce e l'Empoli. Se Rivas entro fine luglio si svincolasse d'ufficio, comincerebbe un'inevitabile asta di mercato fatta di ingaggio, bonus e durata del contratto. Chi offre le condizioni migliori se lo aggiudica, tenendo conto che a Reggio Calabria non arriva a mezzo milione di euro di stipendio, bonus compresi, e che il suo attuale contratto scade nel 2025. Dunque è plausibile che si arrivi a prospettare almeno una durata fino al 2027 per blindarlo. Nel caso in cui la Reggina fosse riabilitata in B, bisognerebbe fare un altro discorso: negoziare con gli amaranto il prezzo del cartellino del calciatore. La valutazione si aggira intorno a 1,5-2 milioni di euro e in questo caso c'entra pure l'Inter, perché ha diritto al 20 per cento sulla rivendita del giocatore. Non è esclusa, però, una eventuale soluzione in prestito con diritto di riscatto oppure obbligo di riscatto, almeno nella prima annualità, perché nella peggiore delle ipotesi la Reggina ha interesse/necessità di alleggerire il monte ingaggi e rinunciare a quello di Rivas che il 31 luglio compirà 25 anni.