Manifesti funebri per la Salernitana, replica granata: "Fanno festa sui cadaveri dei leoni"

Fanno discutere ancora alcuni manifesti apparsi, nelle ultime ore, in provincia di Salerno. Sono all'apparenza goliardici e sono stati affissi da tifoserie rivali della Salernitana. Si tratta di manifesti funebri che sono comparsi in varie zone da nord a sud del capoluogo come sfottò nei confronti dei cugini granata, subito dopo la sconfitta di Frosinone, che ha segnato la loro aritmetica retrocessione in serie B. Dopo tre anni consecutivi in Serie A, la Salernitana fa mesto ritorno tra i cadetti e questa circostanza ha spinto tifoserie rivali a sottolineare il momento di crisi della Bersagliera con una scritta laconica: "Allo stadio Benito Stirpe è venuta improvvisamente a mancare la Salernitana". Il megafono dei social ha alimentato non solo la goliardia ma anche l’indignazione dei supporter del cavalluccio marino.

La replica

Sempre a mezzo social, i tifosi della Salernitana hanno reagito. La frase più in voga in queste ore è la seguente: “Sul cadavere dei leoni stanno festeggiando le iene. Ma i leoni restano sempre leoni e le iene restano sempre iene”. Lunedì 6 maggio, nel frattempo, la Salernitana affronta l’Atalanta nella quartultima giornata di campionato di Serie A. Non c’è più niente da sperare e sarà impossibile anche evitare l’ultimo posto. La retrocessione è stata vissuta come una ferita dal direttore generale, Walter Sabatini. Il presidente Danilo Iervolino è orientato a separarsi dal proprio dirigente. Per il futuro immediato, pensa alla figura di Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone. In alternativa, nella lista c'è anche Sogliano, direttore sportivo del Verona. Proprio il Verona, coinvolto nella lotta per la retrocessione, farà visita alla Salernitana nella penultima giornata di campionato, in una partita che si prospetta molto calda dal punto di vista del ordine pubblico.