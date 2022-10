Ribéry "last dance": segue Salernitana-Verona in tribuna stampa, il saluto del patron

"Ci sarà sempre un futuro per Franck Ribéry nel nostro club. Nel frattempo si libera un posto in lista, possiamo ancora prendere un extracomunitario". Con una frase carica di riconoscenza per l'uomo e il campione ma anche protesa verso la prossima campagna acquisti, patron Iervolino al termine di Salernitana-Verona spalanca le porte a imminenti novità.

Lo scenario

"Tutto è in divenire, Dia è un grande campione - ha detto il numero uno della Salernitana a proposito del riscatto di Dia - Siamo contenti di averlo. Ora si libera un posto in lista e valutiamo l’innesto di un altro calciatore, abbiamo ancora un posto da extracomunitario". Si libera un posto perché Ribéry ha appeso le scarpette al chiodo: "Dispiace che la sua carriera sia finita, ma ha anche 39 anni. È uno dei migliori dieci giocatori dell’ultimo decennio, è un orgoglio averlo avuto in maglia granata. Adesso per lui si apre un nuovo scenario, una nuova prospettiva. Qualsiasi ruolo voglia nel management o un ruolo più operativo in campo è ben accetto. Tutti lo aspettiamo a braccia aperte".