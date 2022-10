Ribéry al passo d'addio: la Salernitana prepara un posto in panchina come collaboratore tecnico

Salernitana-Spezia sarà il giorno di Franck Ribèry, il giorno della stella e del campione. Il club granata gli farà effertuare un giro d'onore prima della gara e subito dopo la conferenza stampa di Davide Nicola, il giocatore francese ha effettuato una intervista dedicata, raccolta dall'area comunicazione del cavalluccio marino.

Il nuovo orizzonte

Durante la conferenza pre gara, Davide Nicola ha parlato di Franck giocatore, uomo, del suo peso, del suo carisma e del nuovo ruolo. Sarà il passo d'addio per Franck Ribery. "Chiunque ha un'idea sola quando vede Franck - ha detto Nicola - E' giusto tributargli un applauso sentito ma c'è anche la soddisfazione che lui abbia accolto il nostro invito a partecipare con il nostro staff. Ci fa piacere particolarmente che abbia accettato, avrebbe potuto accogliere qualsiasi invito, può fare tutto, non mi interessa che non abbia ancora un percorso ma lui ha la stoffa per fare il collaboratore, ha la capacità di sdrammatizzare, di organizzare. Adesso ha un punto di vista legato a quello di uno staff. Da alcune considerazioni si comporta già pensando da staff. Prima dall'altra parte della barricata la pensava come un calciatore e adesso si abitua. Credo proprio che domani, da collaboratore, sia in panchina con noi".