Parate rinnovate: la Salernitana prolunga il contratto di Memo Ochoa

"No Memo, no party", lo stendardo che è stato portato a passeggio dai tifosi della Salernitana negli stadi italiani, continuerà a sventolare da agosto. La Salernitana, infatti, ha rinnovato poche ore fa il contratto di Ochoa, il portiere messicano quasi 38enne ferocemente determinato a disputare il suo sesto Mondiale. Memo in questi giorni para per la sua Nazionale. "Volemos", ha scritto sui social. Si riferisce all'aereo che lo condurrà in Honduras per affrontare la prima tappa di Gold Cup di Concacaf. Se il Messico facesse percorso netto e approdasse alla finale in programma il 16 luglio, Ochoa salterebbe alcuni giorni di ritiro granata a Rivisondoli per godere di uno spezzone di ferie.

Il contratto

Ochoa guadagnerà 1 milione di euro e il suo contratto prevede anche un supplemento di 250mila euro, il premio salvezza. La Salernitana si riserva di esercitare l'opzione anche per la prossima stagione, alle stesse condizioni. Non c'è dubbio, dunque, che Ochoa sia il titolare anche per la prossima stagione e che, dunque, la Salernitana debba trovare una sistemazione a Sepe. Resterà in organico Fiorillo, riconfermato. Dalla Fermana ritornerà De Matteis per fine prestito e poi sarà ceduto. De Sanctis punta un portiere che non sia necessariamente giovanissimo, insomma non deve essere a tutti i costi un under. Lo scorso inverno, durante la frenetica ricerca del portiere per sopperire all'infortunio di Sepe, prese informazioni su Semper e potrebbe rifarlo adesso.