Tamponi e sospiri: la Salernitana riprende ad allenarsi, decimata dal Covid

E' terminata la quarantena per i contatti stretti dei giocatori positivi. Oggi, 29 dicembre, è in programma un giro di tamponi molecolari. La squadra si limiterà a svolgere parte atletica e fase aerobica, giocatori distanziati.

Chi resta a casa

Non tutti potranno ripresentarsi al centro sportivo Mary Rosy, per la ripresa della preparazione. Resteranno in isolamento, infatti, alcuni non vaccinati (quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto, scade il 30 dicembre), chi non ha ancora terminato il ciclo vaccinale sottoponendosi alla seconda dose, Lassana Coulibaly che è in Nazionale, Strandberg infortunato. Nel frattempo il Covid ha colpito anche il settore giovanile granata, che sta gestendo casi di contagio nella formazione under 14 maschile e nella formazione under 17 femminile.