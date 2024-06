Riscatti e contro riscatti: la Salernitana ha quattro giocatori in sospeso

Dal 12 al 14 giugno scatta la "tre gioni" dei riscatti e contro riscatti. La Salernitana conosce bene la prima parola, anzi il primo investimento. Iervolino l'ha spesso utilizzata per spiegare che lui all'inizio della scorsa stagione ha speso quattrini, ha creduto fortemente in un doppio investimento: 12 milioni per Dia, 5 per Pirola. Ora è la Salernitana ad attendere il primo passo degli altri club, prima di procedere eventualmente (dal 15 al 17 giugno) al controriscatto.

Lo scenario

Ha in ballo Daniliuc all'estero con il Salisburgo e poi Iannoni con il Perugia, Lovato con il Torino, Jimenez con l'Atalanta. Per Iannoni, utilizzando le economie della cessione di Santoro al Modena (350mila euro), il Perugia è intenzionato a procedere al riscatto. D'altra parte, sarebbe un investimento, in tutti i sensi: per Iannoni, che Sabatini anni fa aveva già provato a strappare all'Ancona senza riuscirci, è previsto un controriscatto a cifre importanti. Se la Salernitana vuole riprenderselo, deve sborsare circa 900mila euro e con questo tesoretto il Perugia in C allestisce la campagna acquisti. Per Daniliuc, che la Salernitana sta pagando a rate al Nizza, bisogna sciogliere il nodo del riscatto a poco più di 5 milioni. Lovato ha trascorso la seconda parte della stagione al Torino ed è poi finito anche in una polemica a distanza con l'ambiente Toro, a proposito di alcune frasi a margine della commemorazione di Superga che lui ha ribadito di non aver mai pronunciato, chiedendo al club di prendere posizione. La Salernitana deve poi scegliere il futuro di Jimenez insieme all'Atalanta.