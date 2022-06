Ansia di normalità: sopralluogo della Salernitana, scelto il ritiro in Austria

Ansia di normalità, fretta di definire la logistica e di superare l'impasse. Mentre Iervolino ha ufficializzato il divorzio da Sabatini e riflette sulla firma da apporre in calce al contratto biennale dell'allenatore Davide Nicola, la macchina organizzativa della Salernitana si è messa comunque in moto e ha fatto sosta in Austria, meta scelta per il ritiro estivo.

Il sopralluogo

Lo hanno effettuato il team manager Salvatore Avallone e l'addetto stampa Gianluca Lambiase. Erano in compagnia di Pietro Bergamini, stretto collaboratore di Sabatini: nonostante le frizioni che hanno poi condotto alla separazione dalla Salernitana, ha onorato l'impegno e si è messo in viaggio in aereo verso Monaco di Baviera, poi in auto per raggiungere l'Austria. La Salernitana avrebbe indicato Stans come meta preferito: avrebbe superato Mils e Walchsee. C'è però anche un'opzione di un altro club, che bisogna valutare. Partenza il 4 luglio, raduno in sede l’1 luglio per visite mediche e test atletici, prime date utili per le amichevoli il 13 e il 19 luglio. La Salernitana è pronta ad affrontare Schalke 04, Bayer Leverkusen e Union Berlin. Il ritiro potrebbe essere prolungato di una settimana: quattro anziché tre, in Trentino Alto Adige e non in Abruzzo.