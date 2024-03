Crisi Salernitana: Iervolino manda tutti in ritiro, poi in campo contro il Lecce

La Salernitana ha deciso di cambiare. Il cambiamento riguarda l'albergo che ospiterà i giocatori: non più il consueto alloggio cittadino pre-gara ma una struttura ricettiva in provincia. Qui, a partire da lunedì 11 marzo, ripresa della preparazione, la squadra vivrà i momenti della giornata extra campo. Poi calpesterà il terreno di gioco dello stadio Arechi per affrontare il Lecce. I salentini non se la passano benissimo: il club ha preso le distanze dal proprio allenatore D'Aversa dopo la testata che ha colpito in pieno volto il veronese Henry, al termine della partita. Ha censurato il comportamento del proprio tesserato e lo ha anche esonerato. Insomma il Lecce è in difficoltà e si sta pure schiacciando verso la zona caldissima della classifica. Il problema è saperne approfittare, il vero problema è la Salernitana.

Lo scenario

Durante la propria gestione tecnica, cominciata contro i più forti del campionato, cioè l'Inter lanciatissima, il nuovo allenatore Liverani ha perso anche in casa contro il Monza, ha pareggiato a Udine e ha perso a Cagliari. Il dg Sabatini ha chiesto scusa, i tifosi girano le spalle alla squadra al momento del saluto e sono delusi. Il loro silenzio fa rumore più di una chiassosa contestazione e la società, un po' per punire la squadra e un po' per evitare trambusto in settimana, ha deciso di "prescriverle" una cura di 5 pernottamenti consecutivi in albergo. Poi sabato mattina ci sarà il risveglio muscolare e la partita contro il Lecce. La squadra raggiungerà l'albergo con il pullman sociale. Farà la spola con il centro sportivo Mary Rosy, dove nel frattempo Liverani dovrà fare la conta dei difensori a disposizione. Da verificare le condizioni di Manolas, che ha lasciato anzitempo l'ultima partita per un risentimento alla schiena. Gyomber è sotto osservazione: dopo l'intervento chirurgico, ha svolto un periodo di riatletizzazione e dovrebbe tornare a breve tra i disponibili, forse già per questa partita insieme a Pierozzi. Kastanos è squalificato.