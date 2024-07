Salernitana, decisa la seconda fase del ritiro: i granata si alleneranno a Matera

La Salernitana ha scelto la località dove trascorrerà la seconda parte del ritiro. I granata si alleneranno a Matera dal 27 luglio al 4 agosto. La Basilicata ha avuto la precedenza sull'Umbria, in particolare su Gubbio: era stato opzionata una struttura alberghiera ma non c'erano impianti sportivi disponibili, perché lo stadio Barbetti è in manutenzione campionato e il Gubbio si allena in un'altra struttura, che dunque non può tornare utile alla Salernitana.

Il romitaggio

Così il club granata ha scelto Matera e la sera del 31 luglio, durante il ritiro, svolgerà anche un'amichevole contro una squadra pari categoria. La Salernitana, infatti, sarà di scena allo stadio San Nicola di Bari, fischio d'inizio alle 20.30. Sarà antipasto di campionato e anche partita celebrativa: il difensore Di Cesare darà l'addio al calcio. Pochi giorni dopo, il 12 agosto, la squadra di Martusciello debutterà in coppa Italia allo stadio Arechi contro lo Spezia.