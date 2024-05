Camp estivo nel ritiro di Rivisondoli: la Salernitana annuncia le iniziative per i baby granata

In attesa di schiarite sul fronte societario e tecnico sportivo con le comunicazioni relative alle quote azionarie ma anche alla scelta di diesse e allenatore, la Salernitana conferma le date del ritiro estivo già comunicate dal sindaco di Rivisondoli e aggiunge i dettagli che riguardano il camp estivo dei baby calciatori.

La nota del club granata

Prenderà ufficialmente il via il prossimo 7 luglio la stagione 2024/2025 della Salernitana. A partire da domenica 7 luglio i granata lavoreranno in ritiro a Rivisondoli dove resteranno fino al 24 luglio. Novità assoluta dell’estate 2024: U.S. Salernitana 1919 e Experience Summer Camp propongono per il primo anno il Camp Calcio Salernitana! Il Camp Ufficiale dei granata, dedicato a giovani dai 6 ai 16 anni, dà appuntamento dal 20 al 26 luglio a Rivisondoli, sede del ritiro della prima squadra. Non solo calcio, ma infinito divertimento. E' possibile iscriversi utilizzando il link https://www.experiencecamp.it/camp-tecnici/camp-calcio-u-s-salernitana-1919/