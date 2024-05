Salernitana in Abruzzo: è ufficiale il ritiro a Rivisondoli, l'annuncio del sindaco

La Salernitana riparte dall'Abruzzo, da Rivisondoli, dove l'anno scorso Paulo Sousa comincia a gettare le basi per la nuova stagione, nonostante le frizioni, i dissidi, le incompensioni che scaturirono dall'incontro con il Napoli. E' stato il sindaco Giancarlo Iarussi a svelare i dettagli organizzativi, a cominciare dalle date del romitaggio estivo e dalla location scelta, diversa, refrigerata. I granata prepareranno la nuova stagione dal 6 al 26 luglio. Poi è presumibile che cambino di nuovo destinazione, per evitare la sovrapposizione con il Napoli a Castel di Sangro. Il 10 agosto ci sarà la coppa Italia e il 17 agosto comincerà il campionato con una gara anche venerdì 16.

L'ufficialità

Dopo l'accordo verbale trovato già la passata estate, l'amministratore delegato dei granata, Maurizio Milan, ha messo nero su bianco con il sindaco, Giancarlo Iarussi. "Siamo pronti a dare il meglio anche quest'anno in termini di ospitalità - dice il primo cittadino all'Ansa - pronti alla sfida del turismo sportivo. La società granata ha bloccato le date dal 6 al 26 luglio. La squadra alloggerà nel resort "Aqua Montis". Per ragioni di opportunità, come accaduto l'anno scorso, la Salernitana potrebbe lasciare Rivisondoli in leggero anticipo, considerando che dal 25 inizierà a Castel di Sangro il ritiro pre-campionato del Napoli, e potrebbe proseguire il lavoro nelle vicinanze di Salerno".