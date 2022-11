Benvenuti in Turchia: la Salernitana sceglie la sede del mini ritiro invernale

Il campionato di Serie A è andato in letargo per lasciare il posto al Mondiale in Qatar. Il club granata ha valutato più opzioni per il romitaggio di dicembre e in prima fila adesso c'è la Turchia. Potrebbe essere organizzata anche un'amichevole contro il Galatasaray