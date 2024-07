La Salernitana e il giro di vite: Petrachi convoca riunione a cena

Lassana Coulibaly escluso dalla contesa dopo 11' dal suo ingresso in campo. Martusciello l'aveva detto nelle esercitazoni e vi ha dato seguito con i fatti: "Qui non si fanno scampagnate". Probabilmente avrà notato un approccio sbagliato da parte del centrocampista maliano, non gli è piaciuto l'atteggiamento e ha preferito escluderlo. "Bonfiica necessaria", aveva detto Petrachi durante la sua prima conferenza in granata. Significa che ci sono scorie che la retrocessione ha prodotto e che l'ambiente, insieme al gruppo di atleti reduci dal disastro calcistico, non riesce a smaltire.

Lo scenario

Alcuni supporter hanno cominciato a beccare Nwankwo Simy fin dal primo stop, dalla prima azione. A margine dell'amichevole persa 1-0 contro il Volos, Lovato è intervenuto a difesa del compagno, ma lo ha fatto in modo plateale, gesticolando verso la tribuna a più riprese, andando faccia a faccia con i tifosi che lo hanno più volte invitato a rientrare negli spogliatoi. Petrachi non è abituato a mettere in piazza ciò che medita e ciò che farà, ma ogni gruppo ha le sue regole e il giro di vite interno alla squadra, che però dovrà essere favorito anche da operazioni di mercato, sarà inevitabile. Ecco perché ieri sera il diesse ha presieduto una lunga riunione di lavoro a cena. Ha coinvolto non solo l'allenatore Martusciello ma anche altri interlocutori, affinché il messaggio e il diktat granata fossero recepiti dalla Salernitana tutta. Jimenez è stato ceduto alla Carrarese e Motoc al Kallithea. La Salernitana è su Riccio e su Moretti. Deve poi ingaggiare un terzino destro e un altro sinistro, appena saranno ceduti Sambia e Bradaric. Dorvanno arrivare due centrocampisti, un altro esterno alto che è imminente. Poi la punta. Ma dipenderà anche dai tempi delle cessioni di Dia, di Mikael, di Simy e forse di Bonazzoli, sebbene il ds lo abbia a più riprese elogiato in conferenza stampa, allo scopo di mandargli anche dei segnali o di metterlo ulteriormente in vetrina, in ragione del suo stipendio da 1.5 milioni netti a stagione.