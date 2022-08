Un biglietto e un ghiacciolo: la vendita libera per Salernitana-Roma comincia a pranzo

"Birra, panini, coca, acqua minerale, gassosa" e biglietti. Il vecchio slang con il quale il venditore di bibite allo stadio provava a fare affari proponendo ristoro per i tifosi si concludeva con "Borghetti". Biglietti, invece, oggi dalle ore 13, sotto il solleone, magari aiutandosi con un ghiacciolo. Ad ora di pranzo, i supporter della Salernitana si fionderanno sui tagliandi messi in vendita per tutti, dopo il primo giro di acquisti - e di proteste - riservato ai possessori di fidelity card. Oggi è il giorno della vendita libera per Salernitana-Roma: in palio c'è l'accesso allo stadio Arechi per assistere alla partita contro la squadra giallorossa che ha fatto il pieno di campioni e di entusiasmo, nel precampionato. Mourinho e Dybala, Abraham e Mancini, e Pellegrini, ma anche Wijnaldum, poi Smalling, Zaniolo.

Lo scenario

La Salernitana opporrà il proprio cantiere aperto, le difficoltà ma anche la passione e l'entusiasmo della gente che si mischia ai mugugni. Sono diventati proteste, in queste prime ore di prevendita: i settori tribuna verde e tribuna rossa non sono stati visualizzati nel primo giorno di acquisti sul display dei ricevitori; sono state messe in vendita le prime scorte di 400 biglietti di curva Sud, subito finite. All'improvviso, non è stato possibile neppure gestire gli abbonamenti, che poi sono ricomparsi in serata (600) nel settore della torcida. La vendita riservata ai possessori di fidelity card, in prelazione, termina alle ore 12.59 e dalle ore 13 comincia quella libera. Al momento, circa 9mila persone sono già abilitate alla fruzione di Salernitana-Roma: 6940 abbonati e 1832 in possesso di biglietto. Da oggi, però, comincia l'assalto.