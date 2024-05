Compleanno amaro per Walter Sabatini: il diggì granata si separerà dalla Salernitana

Stavolta non gli è riuscito il colpo di bacchetta magica. "Albus Silente", come i tifosi granata chiamano simpaticamente Walter Sabatini dedicandogli pure stendardi in curva Sud, ha dovuto ingoiare il boccone amaro della retrocessione in Serie B. Ciò che aveva vissuto da calciatore in gioventù (anni Ottanta, maglia del Siracusa avversario in Serie C proprio della Salernitana), si è materializzato da dirigente. Mentre il suo Danielino De Rossi - uno di quelli che gli è sempre piaciuto riportare, invano, a Salerno - cadeva sotto i colpi del più forte e organizzato Bayer Leverkusen e mentre gli ultras giallorossi hanno espresso uno striscione di vicinanza ai pari grado granata, che nel nel linguaggio delle curve significa riferirsi all'esito degli scontri con i poliziotti prima di Salernitana-Fiorentina e non di cordoglio per la retrocessione, il direttore generale della Salernitana ha festeggiato mestamente i suoi 69 anni.

Lo scenario

Lo ha fatto con il figlio Stantiago e la moglie, la signora Fabiola, al suo fianco. Alcune volte, li ha ha avuto anche al seguito, durante i complicati viaggi verso Salerno, nonostante una vertebra espulsa e il femore rotto. "Maledetti infortuni", ha scritto di recente attraverso un post su Intsgram. Avrebbe voluto salvare la Salernitana, ma non ci è riuscito. Anzi, è rimasto travolto dal fiume in piena e già ingrossato, pieno di detriti, che era diventato la Salernitana a dicembre. Resta il rammarico per non aver agito in tempo a dicembre e poi per aver sbagliato scelte durante il rafforzamento della squadra, da Boateng a Manolas, passando per Vignato, Gomis e Weissman. Adesso il patron Iervolino vuole cambiare libro. Pensa a Guido Angelozzi, artefice del progetto Frosinone, come uomo per la ripartenza in granata. Sabatini è al passo d'addio. Mancano quattro gare alla conclusione del campionato e la prima tappa è l'Atalanta di Ederson e Ruggeri. Sono "due figli suoi", come ama dire quando stravede per i giocatori. Ederson fu ceduto all'Atalanta e adesso lo ritroverà da avversario lunedì 6 maggio allo stadio Arechi.