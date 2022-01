Il giorno di Sabatini: domani il direttore sportivo sarà presentato alla città

Nella giornata di domani (lunedì 17 gennaio), alle 15:30, il presidente della U.S. Salernitana 1919 Danilo Iervolino e il nuovo direttore sportivo Walter Sabatini incontreranno i giornalisti in conferenza stampa presso la sede di Caffè Motta in Via Roberto Wenner 26 a Salerno.

L'avviso

Le richieste di accredito stampa e fotografi dovranno pervenire all’indirizzo e-mail direzione.comunicazione@ussalernitana1919.it entro e non oltre le ore 12:00 di domani, lunedì 17 gennaio. Gli accrediti stampa saranno rilasciati fino ad esaurimento dei posti disponibili.