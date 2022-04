Salvezza, perdono tutte le rivali granata ma Sabatini fa mea culpa: "Ho fatto errori"

"E' colpa mia, ho fatto errori di valutazione". A Walter Sabatini, direttore sportivo della Salernitana, non è mai mancata l'onestà intellettuale. Ci mette la faccia, sempre. Parla con sincerità, sempre. Dopo la sconfitta casalinga contro il Torino, nel giorno del quarantaquattresimo compleanno del patron Danilo Iervolino, non ha risparmiato "la propria scrivania" dalle ammissioni di responsabilità, al termine della campagna acquisti che ha dovuto portare avanti in poco tempo e che non ha prodotto fin qui secondo le aspettative. Intervistato da Lira Tv, il diesse della Salernitana ha analizzato il momento.

Lo scenario

“I risultati delle altre squadre (il Cagliari ha perso a Udine, il Venezia ha fatto harakiri in casa contro lo Spezia e il Genoa è scato sconfitto di misura dal Verona, ndA) non ci consolano più di tanto, tengono accesa qualche speranza anzi, aumentano il rammarico: facendo dei punti avremmo accorciato le distanze. Purtroppo non è accaduto e io sono disperato. La squadra è sempre stata all’altezza di ogni avversario ma non ha fatto risultati. Non riesco a spiegarmelo. L’allenatore è fuori discussione ed appellarsi soltanto a questioni arbitrali è da anime deboli; noi non siamo deboli, siamo forti. Evidentemente ho fatto alcuni errori di valutazione, ma non è finita. Non credo di puntare ancora su calciatori che vengono da sei mesi di inattività. Fazio? Non mi aspettavo così tanti errori, ma delle prestazioni in generale non posso lamentarmi. Bisogna far chiarezza sulle condizioni fisiche di Strandberg. Ha un preparatore che lo allena e vedremo a che livello arriverà. Stava bene per la Nazionale, ma per la Salernitana un po’ meno: agli allenamenti diceva di avvertire ancora dolore e infatti la sua apparizione con la Norvegia è stata inaspettata. Allo stato attuale non se ne parla minimamente di inserirlo in lista". Capitolo Djuric: "Con il presidente avevamo in mente di fargli una proposta di rinnovo, poi ci siamo fermati e non ho capito il perché. E’ un giocatore che vogliamo tenere stretto: è generoso, molto importante per i nostri equilibri sia dentro sia fuori dal campo".