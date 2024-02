Crisi granata, parla Sabatini: "Fiducia a Liverani, la Salernitana sarà la mia ultima squadra"

È il momento peggiore, il più delicato della gestione Sabatini. Prima del suo intervento alla radio di Lega, si discute del Sassuolo e dell’esonero di Dionisi, il quarto in undici anni di A. La Salernitana di Iervolino, invece, è già al terzo nella stessa stagione, al netto dei cambiamenti in panchina nelle stagioni precedenti. Il gioco di Liverani non è ancora redditizio: la nuova Salernitana, che lui avrebbe voluto far giocare con il play ma che è sprovvista di regista, ha raccolto fin qui due sconfitte e incassato 7 gol, tra Inter e Monza.

Lo scenario

Il dg granata, dimesso da poche ore dall’ospedale dopo l’intervento chirurgico alla gamba, mostra il consueto piglio battagliero e parla della crisi della Salernitana. Come uscirne? “Non è una panchina in bilico ma ben salda - dice Sabatini – Liverani lo abbiamo preso per alcune caratteristiche che sta già esprimendo in campo, in allenamento e nell’intrattenimento con i calciatori. Faccio riferimento alla partita dolorosa contro il Monza. Partita persa ma dentro il campo si è vinto, c’è un allenatore in panchina che ha portato messaggi positivi, responsabilizzazione nei giocatori. Siamo soddisfatti. E’ ovvio che abbia bisogno di un po’ di fortuna, perché nel calcio tutti i discorsi sono frivoli. Serve vincere le partite, ma succederà e questo lo so". Dal mercato alla formazione: "Mea culpa è un esercizio quotidiano per me. Ho fatto errori dal punto di vista della tempistica perché mi sono appoggiato ad operazioni che pensavo si chiudessero il 30 e invece non è accaduto ma ho avuto necessità di sterzare dopo aver ricollocato già alcuni miei giovani difensori. L’ha scontata in primis l’allenatore Inzaghi e poi il club, perché poi si perdono le partite. Nel mese che non ero lì ma già vedevo partite, coglievo un certo distacco della squadra rispetto al risultato. Adesso i ragazzi non lesinano impegno e in questa squadra vedo il massimo impegno. Non è proprio in discussione la professionalità, perché i ragazzi sono inattaccabili. Vedo Lassana Coulibaly che è tornato a splendere, Zanoli è un piacere vederlo giocare, Pierozzi fa cose importanti rispetto agli impegni che gli abbiamo conferito"

Il braccio operativo e la difesa del patron



Ma Sabatini come sta? “Sono tornato a casa e non posso dire di stare magnificamente, perché poi gli esiti delle cose si avvertono. Vertebra espulsa e frattura al femore: adesso sto recuperando energia ed equilibrio. Quando non ci sono io c’è Pietro Bergamini, che è un ragazzo ma ha già lavorato nel calcio e nella Roma. Lì ci sono i miei occhi e le mie orecchie. Adesso è quasi impopolare parlare di Iervolino a Salerno ma è l’ultimo degli imprenditori italiani a frugarsi le tasche e mettere i soldi. Ormai sono solo i fondi a mettere i soldi. Lui, invece, lo fa con passione e dedizione e dispiace che venga insultato in maniera insopportabile. Non merita questo: ha sottratto tempo e soldi, merita rispetto. Adesso qualcuno dirà che io sono il suo parafulmine, ma lui non ne ha bisogno perché sa farlo da solo. A me piace parlare di calcio reale, che si è concretizzata a dodici minuti dalla fine. A 12’ dal termine, Boateng fa un anticipo basso, Dia fa una verticalizzazione e Tchaouna tira ma prende la sagoma del portiere. Se avessimo fatto gol, oggi staremmo parlando di altre cose".

I programmi



In caso di B? "Non ne abbiamo parlato e non abbiamo bisogno di parlare, perché gli ho già detto che sarò con lui in qualsiasi emergenza e in qualsiasi scenario andremo a finire. Colgo l’occasione per dire che la Salernitana sarà la mia ultima squadra. Il ritiro punitivo è veramente un’invenzione bellica. Non ha senso, magari va fatto per tenere i calciatori uniti intorno ad un progetto. Noi non abbiamo bisogno di questo, ma che i ragazzi cementino nello spogliatoio e nelle lor teste un modo di pensare, di vivere, di essere. È un’idea che va sostenuta ed implementata: attraverso un’idea di noi stessi, autostima, riusciremmo a fare impresa che ad oggi è considerata impossibile. Il ritiro ci sarà, è un accordo che hanno preso la squadra e l’allenatore per dimostrare non solo l’attaccamento ma anche la volontà di prepararla fino all’ultimo respiro. Non è un ritiro punitivo, ma un momento ulteriore per stare insieme e compattarsi. Gli ultimi risultati hanno fatto crollare speranze di un pubblico generoso come quello di Salerno. Ma io ho il diritto di crederci e ci devo credere ancora, perché vedo margine di miglioramento. Vedo ad esempio questo ragazzo, Weissman, che abbiamo preso all’ultimo tuffo. Ad alcuni calciatori ho detto: se noi avessimo la disperazione di questo ragazzo…”. Le prossime tre partite del calendario saranno contro Udinese, Cagliari e Lecce. Decisive? “La Salernitana dal punto di vista psicologico ha sempre scontato la partita dell’ultima spiaggia. Non è così nel calcio. Sono partita importantissime per noi: le vivrò come opportunità di restituirci ad un calcio plausibile, accettabile da tutti, il calcio della salvezza, ma non come ultima spiaggia. Le opportunità sono stazionarie: avevamo il 5%, mi tengo il 5% e ho dirtitto di pensare che pensare che sarà un 100%. So bene che non è un pensiero allineato a quello della gente. La gente ha diritto di essere delusa e lo comprendo, ma deve stare con la squadra. La salvezza la si acquisisce solo all’ultima giornata e può succedere di tutto: oggi tutte le squadre con le quali lottiamo non possono dire di essere salve".