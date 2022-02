Sala stampa Salernitana, parla Sabatini: "Un punto meglio che zero"

Dopo il match Salernitana-Bologna, il direttore sportivo granata, ex di turno, Walter Sabatini, all'andata nell'altra metà campo, si è trasferito nello spogliatoio del Bologna per un saluto. Ha seguito la partita con Iervolino. Ha esultato per il gol di Zortea. Poi al microfono di Dazn ha analizzato il match. Il siparietto con l'allenatore Mihajlovic, suo amico. Il tecnico: "Sabatini ha giocato a pallone, non a calcio".

L'analisi

"Sono molto orgoglioso perché la squadra si sta costruendo precocemente, è stata assemblata in pochi giorni. Lo spirito e la solidarietà interna sono eccezionali e l'allenatore ha dato un impulso nervoso incredibile: anche oggi in una situazione di svantaggio, contro una squadra forte, non abbiamo perso campo e profilo di gioco. Sono contento e spero di andare avanti facendo risultati". Poi l'auspicio: "Questa squadra - aggiunge il direttore sportivo a Dazn - sta dimostrando di essere una squadra vera. Un punto è meglio di zero perché dà continuità e sappiamo anche che la salvezza si giocherà per un punto in più o in meno, all'ultimo tuffo. Quindi i punti li prendo sempre volentieri. Il rigore su Ribery? Francamente non mi soffermo su questa cosa, ero molto lontano, ho visto poco e accetto le decisioni prese".

L'ambiente

Rapito dall'accoglienza dei tifosi, Sabatini dice: "Apprezzo l'amore che la gente mi sta dimostrando, con garbo e senza condizioni. Il mio rammarico non è essere andato all'Inter. Quello è stato il coronamento di una carriera fortunata. Mi dispiace perché all'Inter ho sbagliato approccio quando mi hanno chiesto di non comparire nell'organigramma. Era messa in discussione l'attività futura e non me la sono goduta, non ho dato il massimo che volevo dare. In quello c'è il mio rammarico. Tornando indietro non accetterei quella condizione - spiega il dirigente a Dazn -. Io spesso andavo con Capello in Cina per seguire lo Jiangsu Suning. Non voglio confusione con i tifosi, l'Inter è una società meravigliosa a cui avrei voluto dare di più. E' stato un sogno per me" dice Sabatini.