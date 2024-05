La notte di Santa Rita e la salvezza 7%: i tifosi della Salernitana ricordano l'impresa sportiva

Sono già trascorsi 2 anni dalla storica, leggendaria, imprevedibile e meritatissima salvezza in Serie A. Oggi i tifosi granata la ricordano e onorano una data che resterà scolpita per sempre nella roccia. Poco importa che proprio questa Serie A, adesso, sia svanita, e che si debba ricominciare con la programmazione.

Amarcord

Era il 22 maggio 2022 e la disperazione per la sconfitta casalinga lasciò il posto alla gioia sfrenata. Per la prima volta nella propria storia, i granata erano salvi in Serie A, nonostante il tonfo allo stadio Arechi contro l'Udinese. La curva Sud incantò al solito con una scenografia mozzafiato, Sabatini era nel box della tribuna stampa, stravolto dalla tensione. Fu il premio per le sue intuizioni, tra le quali Ederson, e per la grande rincorsa. La salvezza leggendaria si materializzò nonostante il match point fallito dalla squadra: i calciatori di Davide Nicola steccarono clamorosamente la partita casalinga contro l'Udinese e la persero. Il Venezia, però, impose il pari al Cagliari e così la festa si impossessò dello stadio, di Salerno, delle sue strade. Per sempre, la notte di Santa Rita.