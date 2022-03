Dal 7% di Sabatini alle quote dei bookmaker: la salvezza della Salernitana è un'impresa

C'era una volta il 7%. Erano le chances salvezza che gli addetti ai lavori attribuirono alla Salernitana, nei giorni dell'instant team, e il direttore sportivo Walter Sabatini ne fece un marchio di fabbrica, una sfida: "Mi gioco il mio 7% - disse - io non sono mai retrocesso".

Il campionato e le percentuali

Adesso la Salernitana è sull'orlo del precipizio: in casa ha steccato molte occasioni (sicuramente la sfida al Bologna, poi quella contro il Sassuolo, dopo essersi ritriovata in vantaggio), ha perso all'Allianz Stadium di Torino, contro la Juventus e adesso spera nella clamorosa rimonta, a dieci giornate dalla conclusione della stagione regolare, compresi i recuperi contro Udinese e Venezia.

I bookmaker



La Salernitana manca ancora una volta l’appuntamento con la vittoria e vede sempre più vicino lo spettro della retrocessione. I campani escono sconfitti per 2-0 dalla trasferta dell’Allianz Stadium contro la Juventus e per i betting analyst di Stanleybet.it restano i primi indiziati per un ritorno in Serie B in quota a 1,08. Arriva un’altra sconfitta anche per il Venezia, battuta in casa dalla Sampdoria in un delicato match salvezza e ora penultima in classifica: un’eventuale retrocessione dei lagunari si gioca a 1,30 alla pari del Genoa, al primo successo casalingo della stagione, che grazie a questa vittoria aggancia proprio il Venezia a quota 22. Sale a 2,70 il Cagliari di Mazzarri, giunto alla terza sconfitta consecutiva ancora senza reti, ma attualmente fuori dalle ultime tre posizioni, mentre resta a debita distanza lo Spezia, offerto ora a 4,50.